Haarlemmers roeien 5.000 kilometer over Atlantische Oceaan

HAARLEM - Normaal gesproken roeien ze zo'n 15 of 20 kilometer tijdens een wedstrijd. Maar volgende maand beginnen Bart Adema, Erik Koning, David de Bruijn en Marcel Ates uit Haarlem aan een tocht van 5.000 kilometer over de Atlantische Oceaan.

"Eigenlijk is het als een soort grapje begonnen", zegt Marcel Ates bij NH Radio. "We hadden een leuk team bij elkaar en we gingen steeds gekkere dingen doen. Toen kwam iemand met dit idee."

De mannen wisselen elkaar af. "We gaan twee uur op, twee uur af. Dat is het plan. Dan heb je twee uur om te rusten, eten, te toiletteren en de navigeren."

Orkaanseizoen

Ze hebben ervoor gekozen om in de winter te vertrekken, buiten het orkaanseizoen. Hoelang de reis gaat duren, is niet duidelijk. "Normaal gesproken moet je rekenen op 40, 45 dagen, maar het weer maakt of breekt je." Volgens Ates kan de reis ook 30 of 60 dagen duren.

Vandaag vertrekken de roeiers naar Madrid en daarna vliegen ze door naar Gran Canaria. Tijdens de reis zijn ze te volgen. Ze hebben een website, waarop meer informatie staat.

Eerder maakte NH Nieuws deze reportage over de vier: