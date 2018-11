Nieuwe burgemeester Enkhuizen is beëdigd

ENKHUIZEN - In de Zuiderkerk is gisteravond de nieuwe burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, beëdigd. Aan de commissaris van de Koning, Johan Remkes, de eer om tijdens de buitengewone openbare raadsvergadering Van Zuijlen officieel te benoemen.

De nieuwe burgervader is als docent aan de havo/vwo begonnen met zijn carrière, daarna is hij overgestapt naar een HBO-school. Hij vond zijn roeping in de kerk en werd organisatieadviseur voor de zorgsector, het onderwijs en de bibliotheekwereld.

Van 2003 tot 2007 was Van Zuijlen lid van de Provinciale Staten van Groningen en van 2001 tot 2007 ook voorzitter van GroenLinks in Haren. Vervolgens was hij al burgemeester van Menterwolde van 2007 tot 2015. In 2015 stapte hij over als burgemeester naar Franekeradeel tot januari dit jaar.

Lees ook: Vijftien kandidaten willen de nieuwe burgemeester van Koggenland worden

De ambtsketen werd door ex interim burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper om zijn nek gehangen. Mediapartner WEEFF was hier bij. De nieuwe burgemeester nam daarna plaats aan de vergadertafel.