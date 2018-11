Celstraf en beroepsverbod geëist tegen advocaat die mogelijk documenten vervalste

ALKMAAR - Een advocaat uit Alkmaar krijgt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het vervalsen van documenten van een cliënt. Er is ook een beroepsverbod van twee jaar geëist.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt volgens het OM dat de advocaat in 2011 en 2012 drie valse documenten heeft opgemaakt. Het gaat om een verklaring, een faxbrief en een verzendbewijs van een fax. Wat er in de papieren stond, is niet bekendgemaakt.

De documenten zijn gebruikt in een fiscale procedure bij het gerechtshof. Met de papieren zou de cliënt een belastingvoordeel van zo'n 90.000 euro kunnen krijgen. "Het zijn zeer ernstige feiten voor een zakenman en al helemaal voor een advocaat", zei de officier tijdens de zitting.

Kwalijk

Zonder de advocaat had de cliënt niet op deze manier kunnen frauderen. "Een advocaat moet in zijn algemeenheid op zijn woord kunnen worden geloofd en al helemaal door de rechter. Ze hebben getracht om belangrijke maatschappelijke instituties als de Rechter en de Belastingdienst op het verkeerde been te zetten." Dat neemt het OM beide mannen kwalijk.

Niet alleen tegen de advocaat is een straf geëist. Het OM wil voor de man een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moet hij een bestuusverbod krijgen.