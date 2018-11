Mogelijke betrokkenen mislukte liquidatie Heemskerk voor de rechter

HEEMSKERK - Vandaag begint de zaak tegen twee mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de mislukte liquidatie van Rick Schotvanger, een assistent-trainer van een amateurvoetbalclub uit Heemskerk. Justitie ziet de verdachten als tussenpersonen bij de plannen om Schotvanger in oktober 2016 te doden.

In de zaak werden eerder al twee mannen veroordeeld. Het gaat om Rigjendrig L. en Gideon G. In oktober 2016 werden ze door de politie gevolgd en afgeluisterd. In die periode waren de mannen vaker in de omgeving van voetbalclub ODIN'59 te vinden. Ze observeerden hun doelwit, Rick Schotvanger, vanuit de auto en de bosjes.

Lees ook: Verdachten voorbereiding mislukte liquidatie bij ODIN'59 blijven vastzitten

Op 6 oktober in dat jaar, toen de verdachten opnieuw naar de club reden, werden ze aangehouden op het terrein. De politie had een tip gekregen en kon de liquidatie voorkomen. In de auto vonden agenten een vuurwapen met daarin veertien hollow-point patronen. Die patronen zijn bedoeld om grote schade aan te richten.

In de buurt van de club werd later een gestolen BMW gevonden met valse kentekenplaten. In de achterbak lagen drie colaflessen gevuld met benzine. De politie vermoedt dat er een plan was om de auto na de liquidatie in brand te steken.

Lees ook: Zeven jaar cel voor voorbereiden liquidatie voetbaltrainer

De mannen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven jaar voor het voorbereiden van een liquidatie.

De voetbaltrainer zou zich in het verleden met criminele activiteiten hebben beziggehouden. Hij zou onder meer topcrimineel Mink Kok een tijdje over de vloer hebben gehad.