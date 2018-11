Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto vliegt voor tweede keer deze week in brand Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een auto op de Kwelderweg in Amsterdam-Osdorp is gisteravond rond 22.30 uur door onbekende oorzaak in brand gevlogen. Afgelopen dinsdag was het bij dezelfde auto ook al raak.

Volgens een getuige stond de auto er al een paar dagen geparkeerd. Dinsdagavond was hij ook al in de fik gevlogen. Toen was het vermoeden dat de brand was aangestoken. De auto kan als verloren worden beschouwd. De voorkant van de wagen is volledig uitgebrand en de ruit aan de bestuurderskant is gesprongen. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd.