Hoge busjes niet op stel en sprong verboden in binnenstad Haarlem Foto: Menno van den Bos Foto: Menno van den Bos Foto: Menno van den Bos

HAARLEM - Ondernemers in de binnenstad in Haarlem raken niet per direct hun parkeervergunning voor grote werkbussen kwijt. Wethouder Cora-Yfke Sikkema erkent na een klacht van onder andere een antiekrestaurateur dat de ondernemers "voor het blok waren gezet".

Antiekrestaurateur Menno van den Bos heeft een bus, die volgens de regels van de APV van Haarlem 18 centimeter te hoog is. Vier weken voor het einde van dit jaar kreeg hij dat te horen en dat hij niet een parkeervergunning zou krijgen. "Het is heel bizar dit", vindt Van den Bos boos, omdat hij zo'n grote bus nodig heeft om meubels te vervoeren. Lees ook: Haarlem stopt met parkeervergunningen voor grote wagens, ondernemers boos De Haarlemse wethouder Sikkema laat aan de gemeenteraad wel weten dat deze regel al in 2017 is vastgelegd. "Maar de ondernemers zijn niet voldoende op de hoogte gebracht van deze regeling." Er komt een overgangsregeling, wellicht met een soort 'uitsterfbeleid' waarbij huidige busjes een parkeervergunning voor het centrum behouden. Bij de aanschaf van een nieuw voertuig moet dan wel aan de maximale maten van zes meter in lengte en 2.40 in hoogte voldoen worden. Dit is bepaald omdat grotere wagens meer parkeerplekken innemen. En binnenstadbewoners vinden ook dat ze het zicht belemmeren.