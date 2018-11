Drie rechters buigen zich over zaak-Kip Jip: "Ieder dier wil leven"

AMSTERDAM - (AT5) De ontvoering van een kip zorgde vandaag voor een opmerkelijke zitting in de Amsterdamse rechtbank. Maar liefst drie rechters bogen zich over de vraag of deze ontvoering nou diefstal was of juist een heldendaad van dierenactiviste Sandra van de Werd.

Het lijkt zo'n eenvoudige zaak: iemand ontvoert een kip en wordt daarvoor opgepakt. Toch moest een meervoudige kamer - drie rechters - zich vandaag in een zitting buigen over de vraag of hier sprake was van diefstal of het redden van een dier in nood.

Slachten of niet?

Deze kip werd in 2016 ingezet voor een project van theaterstudent Rick Busscher. Daarbij liet hij studiegenoten stemmen over of Kip Jip wel of niet geslacht zou moeten worden. Met zijn project wilde Busscher bewustwording creëren over het eten van vlees.

Van de Werd was op de hoogte van het project en wilde niet dat Kip Jip het slachtoffer zou worden van een experiment. Daarom besloot ze de kip te ontvoeren uit de kantine van Theaterschool Amsterdam. "Ik vond dit zo'n noodsituatie dat ik die kip hoe dan ook in veiligheid wilde stellen", vertelt ze.

Zes uur in de cel

De dierenactivist werd echter betrapt en moest vervolgens zes uur in de cel doorbrengen. Ook kreeg ze een boete opgelegd van 209 euro.

Tot nu toe weigert Van de Werd om deze boete te betalen. Volgens haar gaat het om een principekwestie en heeft ze een dier van de dood gered. Toch oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) dat haar reddingsactie de diefstal niet rechtvaardigt.

'Ook kip Jip wil leven'

Volgens het OM zou het experiment namelijk een redelijk doel zou hebben gediend. 'Ik denk dat als het aan Kip Jip zelf gevraagd was, dat zij dan gezegd zou hebben dat ze zich best wilde inzetten voor de goede zaak', aldus de officier van justitie.

Een belachelijke uitspraak, volgens Van de Werd. 'Ieder dier wil leven, ook Kip Jip. Een ander mag niet bepalen dat je je moet opofferen.'

Natuurlijke dood

Het OM is inmiddels wel bereid om de boete kwijt te schelden, aangezien Van de Werd al zes uur in een cel heeft doorgebracht. Maar de aanklacht voor diefstal blijft wat het OM betreft staan.

Over twee weken doen de drie rechters uitspraak in de zaak. Kip Jip maakt dat niet meer mee. Ze is een paar maanden na de ontvoering een natuurlijke dood gestorven.