Handhavers zetten foutgeparkeerde fietsen bij station Hilversum op juiste plek

HILVERSUM - Vanmiddag werden de eerste fietsen weggehaald van het Stationsplein in Hilversum. Het is de volgende fase in de strijd van wethouder Arno Scheepers tegen de vele fout geparkeerde fietsen in het centrum.

"Het stationsplein is de entree van Hilversum. En dan moet je gewoon op een normale manier naar het centrum kunnen lopen", vertelt de wethouder. Hij is speciaal naar het station gekomen om de handhaving mee te maken.

Hindernisbaan

Op het plein staan aanzienlijk minder fietsen dan vorige week. Maar evengoed valt er nog genoeg mee te nemen voor de handhavers. Volgens Scheepers is de toegang tot het station een soort hindernisbaan geworden. "Dat is voor iedereen lastig en al helemaal voor mensen die blind zijn of in een rolstoel zitten. Voor hen is het bijna onmogelijk om naar het centrum te komen", aldus de wethouder.

In een uurtje tijd hebben de handhavers alle losstaande fietsen voor de ingang verplaatst naar de fietsrekken naast het station. Op het eerste gezicht staan deze rekken propvol. "Maar even verderop is echt een zee van ruimte", benadrukt de wethouder vol trots, terwijl hij langs het spoor wijst. "Het is een kleine minuut lopen van het station. Dus als je hier 's ochtends je fiets even neerzet, ben je van een heleboel gedoe af en ben je toch op tijd voor de trein."

'Publieksvriendelijke handhaving'

Volgens de wethouder is het verplaatsen van de fietsen een vorm van 'publieksvriendelijke handhaving'. Toch zal het volgens hem zeker effect hebben. "Als je hier 's ochtends je fiets neerzet en je moet hem 's avonds zoeken in een van die rekken, dan kan je dat zo twintig minuten kosten."

De publieksvriendelijke handhaving duurt twee maanden. Hierna zal er minder publieksvriendelijk gehandhaafd worden. Dan gaan de fietsen mee naar het fietsdepot op de Kerkbrink en kan je 15 euro betalen om je fiets op te halen. Fietsen die nu met sloten aan hekken vaststaan, worden nu al meegenomen naar het depot. Daar mogen ze gratis worden opgehaald.