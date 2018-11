Vliegtuig Angela Merkel in problemen boven Nederland

SCHIPHOL - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar reis naar Buenos Aires voor de G20-top vanavond moeten onderbreken. Na een uur vliegen constateerde de piloot boven Nederlands grondgebied technische problemen met de Airbus.

Enkele elektrische systemen vielen uit, meldt persbureau ANP. Het toestel keerde om en maakte een tussenlanding in Keulen om de passagiers te laten overstappen in een ander vliegtuig.



Merkel verkeerde in gezelschap van onder anderen vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz. Aan boord waren zoals gebruikelijk ook verscheidene journalisten. Het is nog niet bekend wanneer de Duitse afvaardiging de reis naar Argentinië kan voortzetten.