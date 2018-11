Fietser geschept door auto in Den Helder

DEN HELDER - Een fietser is vanavond in Den Helder op de voorruit van een auto beland.

Volgens de politie is het slachtoffer per ambulance voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op de Hendrik Baskeweg, ter hoogte van de Schootenweg.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, maar getuige de enorme ster in de voorruit van de auto was het een flinke klap. De politie doet onderzoek naar het ongeluk, schrijft nieuwspartner LOS Den Helder.