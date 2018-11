Deel dit artikel:













Politie meldt toename woninginbraken in Wijdemeren Foto: Politie

WIJDEMEREN - Waar het inbrekersgilde in deze periode van het jaar altijd al actiever is, maken ze momenteel in Wijdemeren wel erg bont: tussen 1 november en 27 november is in de gemeente elf keer ingebroken, wat volgens de politie een flinke toename is.

Vijfmaal hadden inbrekers het voorzien op woningen in Nederhorst den Berg, vier keer op huizen in Loosdrecht en twee keer op huizen in Kortenhoef. De politie maakt niet bekend hoe fors de toename is, maar laat wel weten dat de inbrekers op uiteenlopende manieren te werk gaan. NH Nieuws maakte eerder dit jaar een serie over inbraken in 't Gooi:

Lees ook: Dit is wat inbraken doen met 't Gooi: "Het is hier een walhalla" Zo werd er bij vier woningen een ruit ingeslagen om binnen te komen, werd bij een woning in Nederhorst den Berg een cilinderslot afgebroken, en werd bij een inbraak in Loosdrecht de flippermethode toegepast. Door een pasje tussen de deur en het kozijn heen en weer te bewegen, hopen inbrekers de zogeheten 'dagschoot' in te drukken. Dit kan voorkomen worden door de deur op slot te draaien. 💬 Whatsapp ons!

