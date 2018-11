Dozen vol speelgoed voor arme kinderen na oproep op NH Radio

AMSTERDAM - Een inzamelingsactie op NH Radio heeft tassen en dozen vol speelgoed voor de speelgoedbank van Amsterdam opgeleverd.

De speelgoedbank geeft het speelgoed aan kansarme kinderen. Vrijwilligster Raya Gorter deed laatst in het programma June tot Twaalf van NH Radio een oproep om spullen te doneren. "Het was heel mooi", vertelt presentatrice June Hoogcarspel. "Ze zei: 'wij zijn door de voorraad heen. Straks is het kerst, straks is het sinterklaas. En ja deze kinderen krijgen niets omdat er geen geld voor is. Dus alsjeblieft, kunnen jullie wat doen?'."

Bedrag verdubbeld

Sportketen Decathlon doneerde vervolgens voetballen en springtouwen. En René Froger droeg voor 500 euro aan speelgoed bij, een bedrag dat nog eens werd verdubbeld door de Action. Op het moment dat in de uitzending de oproep werd gedaan, was René de gastpresentator van June.

Hij is voorstander van de speelgoedbank. "Het is nog heel klein en ze kunnen heel veel steun en heel veel hulp gebruiken", vertelt René aan NH Nieuws. "En daar hou ik van. Ik ken wat mensen, ik weet een beetje waar ik mensen wat kan vragen en kan helpen. Dus dat gaan we dan doen."

"Fantastisch"

Het speelgoed werd donderdagmiddag onder luid applaus van de vrijwilligers aan de speelgoedbank overhandigd. "Het is fantastisch", vertelt vrijwilligster Raya Gorter. "We hebben waanzinnig veel speelgoed gekregen. Daar gaan we heel veel kinderen blij mee maken. We zijn eigenlijk met het hele team van de speelgoedbank helemaal overdonderd van alles wat we gekregen hebben. Dat is echt te gek."