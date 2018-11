Tony's Chocolonely opent 'chocoladepretpark' met achtbaan in Zaandam

ZAANDAM - Chocolademerk Tony's Chocolonely gaat een chocoladefabriek met achtbaan openen in Zaandam. Het 'chocoladepretpark', dat jaarlijks zo'n 500.000 bezoekers moet trekken, komt in het monumentale pakhuis De Vrede aan het Noordzeekanaal in Zaandam.

Het gebouw wordt verbouwd tot een fabriek die voor het publiek toegankelijk is, meldt de gemeente Zaanstad in een persbericht. Bezoekers kunnen hier de hele productie van een chocoladereep volgen, van boon tot reep. Ook komt het hoofdkantoor van het populaire chocolademerk in de fabriek.

Achtbaan

De grote publiekstrekker van de attractie moet de achtbaan worden. Deze leidt de bezoeker langs de verschillende afdelingen van de fabriek.

Tony's krijgt hulp van de gemeente Zaanstad om het plan te realiseren. Met de komst van het Tony's Chocolonely Chocolate Circus, zoals het chocoladepretpark gaat heten, wil de gemeente ook het omliggende gebied opknappen. Ook hoopt de gemeente dat de komst van het 'pretpark' een impuls is voor het realiseren van een fietsbrug naar Amsterdam.

In de komende zes maanden moet duidelijk worden of de komst van de fabriek definitief is. Eerdere plannen voor het pretpark in Amsterdam mislukten. Maar voor de fabriek in Zaandam zouden de eerste contracten al getekend zijn.



Onderstaande foto: het pakhuis waar het pretpark moet komen

Fotocredit: Steven-van-der-Wal Eigen werk / CC-BY-SA 3-0-nl