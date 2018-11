Meetup over Tata Steel: "Er komt troep uit die fabriek en dat moet ophouden"

BEVERWIJK - Tata Steel is dé banenmotor van de IJmond. Maar het staalbedrijf veroorzaakt ook overlast. De grafietregens in 'buurdorp' Wijk aan Zee leiden tot onrust en discussie.

Mensen die last hebben van de grafietstof die de laatste maanden neerdwarrelt in het dorp willen dat Tata Steel rigoureuze maatregelen neemt om de uitstoot te voorkomen. Maar er zijn ook veel mensen die wijzen op het belang van Tata Steel als werkgever van duizenden IJmonders.

Op de dag van de langverwachte bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee ging NH Nieuws tijdens de woensdagmarkt naar Beverwijk om te discussieren over de volgende stelling: 'Tata Steel moet zich veel meer bekommeren om de gezondheid van omwonenden'. In winkelcentrum Beverhof mocht iedereen die iets wilde zeggen, zich in de discussie mengen.

Tekst gaat door onder de video



Een van de deelnemers van de discussie was Linda Valent. Als lid van de Dorpsraad in Wijk aan Zee vindt ze dat Tata Steel snel maatregelen moet nemen. De Dorpsraad heeft monsters genomen van de grafiet en daarin blijken stoffen als chroom, zink en vanadium te zitten. "Er komt troep uit die fabriek en dat moet ophouden", zegt ze.

Lees ook: Wijk aan Zeeërs geërgerd over informatievoorziening van GGD

Bianca van Maas werkt bij Tata Steel en woont in Beverwijk. Zij zegt dat haar werkgever niet alleen in Wijk aan Zee, maar zo nu en dan ook in haar woonplaats Beverwijk overlast veroorzaakt. Zij wil niet zo ver gaan dat mensen die klagen over Tata Steel maar moeten verhuizen.

Wel wijst ze op het economische belang van de staalfabriek. Als Linda Valent zegt dat is aangetoond dat mensen ziek worden van Tata, antwoordt Bianca dat niet zeker is dat Tata Steel daarvan de oorzaak is.

