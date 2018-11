Haarlem: Onduidelijkheid over 88.000 euro aan Klijnsmagelden

HAARLEM - Haarlem gaf in 2017 531.991 euro aan Klijnsmagelden uit aan kinderen uit arme gezinnen. De gemeente kreeg echter 737.000 euro vanuit het Rijk. 238.000 euro bleef dus over en daarvan gaat in 2018 naar verwachting 150.000 euro naar de stichting Leergeld. Van 88.000 euro is nu nog niet bekend hoe het wordt besteed.

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk dat speciaal is bestemd voor arme kinderen. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.

NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.

Lees ook: Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken

Opmerkelijk in de cijfers die Haarlem heeft prijsgegeven, is dat er van de Klijnsmagelden 400.000 euro was gereserveerd voor 'laptops en fietsen.' In de praktijk is daar bijna de helft ook daadwerkelijk uitgegeven, namelijk 222.590 euro. Interessant zou zijn om na te gaan hoe dit grote verschil is ontstaan.

Schoolkosten

Daar staat bijvoorbeeld weer tegenover dat Haarlem had begroot dat er 18.000 euro zou worden gevraagd voor 'kosten overschrijding budget schoolkosten.' Dit potje wisten de inwoners goed te vinden want eindelijk is er 82.980 euro aan uitgegeven.

Ruim twee ton bleef over in 2017. In tegenstelling tot veel andere gemeenten stortte Haarlem dit niet in de pot Algemene Middelen. De overgebleven 88.000 euro is dus niet aan andere zaken uitgegeven, blijkt uit de gegevens die Haarlem stuurde.