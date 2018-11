Telstar wil eindsprint inzetten tegen Almere City

VELSEN-ZUID - Telstar neemt het morgenavond in het eigen IJmond Stadion op tegen Almere City. De Velsenaren hebben twee duels achter elkaar verloren en hopen tegen de ploeg van trainer Michele Santoni weer de weg omhoog te vinden. Volgens trainer Mike Snoei kan deze wedstrijd het begin zijn van een eindsprint van vier wedstrijden tot de winterstop.

Telstar wil namelijk bijblijven om de plekken voor de play-offs. "Er zijn zes fantastische ploegen die qua budget al moeilijk bij te houden zijn", begint oefenmeester van Telstar. "Maar die andere vier plekken, daar ga je met zeven, acht ploegen voor. Het zou geweldig zijn als we in die laatste vier wedstrijden van het jaar nog minimaal negen of tien punten kunnen halen. Dan doe je volop mee. Dat is gewoon heel goed mogelijk."

"De verschillen zijn nou eenmaal enorm klein. Dat zag je tegen Roda ook, kampioenskandidaat aan het begin van het seizoen. Daar deden wij niet voor onder en worden we verrast door standaardsituaties. Dat maakt het alleen maar frustrerender, dan heb ik liever we worden weggespeeld. De onderlinge verschillen zijn enorm klein en wij blijven tot het einde van de rit een serieuze kanshebber voor de play-offs", aldus Snoei.

Hele goede kans

Waar Telstar de afgelopen weken nog wel eens spelers moest missen wegens blessures, is de selectie nu fit. "Uitstekend", vindt Snoei. "We kunnen weer kiezen. Natuurlijk zijn er altijd jongens met wat kleine klachtjes en daar moet je dan mee handelen. Maar we hebben 23 jongens die moeiteloos het een en ander in kunnen vullen. Het moet allemaal kloppen en dan denk ik dat wij tegen Almere City ook gewoon een hele goede kans maken. Ik vind het een vrij goede ploeg, maar denk dat wij hun prima partij kunnen bieden. Het plan ligt klaar en ik zie het met vertrouwen tegemoet."

NH Sport

Het duel tussen Telstar en Almere City is morgenavond vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen op de radio bij NH Sport. De commentator van dienst is Rob Wanst. Voormalig scheidsrechter Ruud Bossen is zijn analist.