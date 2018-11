Deel dit artikel:













Grootste deel gestolen doeken expositie Heiloo terugbezorgd: "Alleen Brigitte Bardot mist nog" Foto: Jolanda Verduin

HEILOO - Het grootste deel van de schilderijen die afgelopen weekend werden gestolen uit een expositieruimte in Heiloo is terecht. "De dief heeft wroeging gekregen, denk ik", schrijft kunstenares Jolanda Verduin. "Want er zijn acht schilderijen plots teruggebracht."

Verduin exposeert in het Willibrordus Business Centrum (WBC) in Heiloo. Maandagochtend ontdekte een medewerker van het WBC dat een deel van Verduins portretten was verdwenen. "Dit verwacht je toch niet", zei vakgenoot Jan Hemmer tegen de Uitkijkpost. "Je gaat er van uit dat je schilderijen hier veilig hangen." Lees ook: Meerdere kunstwerken gestolen bij expositie in Heiloo De kunstenares was met stomheid geslagen, maar reageerde luchtig. "Eigenlijk zie ik het maar als een groot compliment. Maar wat moet iemand nu met tien van mijn doeken. Het is nou niet zo dat ik beroemd ben ofzo." Brigitte Bardot nog spoorloos

Gisteren meldde de Uitkijkpost dat acht van de tien schilderijen zijn terugbezorgd bij het WBC. "Ik mis nu alleen nog Brigitte Bardot en het Franse tafereel Blauwe deur met fiets", schrijft de maakster op haar Facebook-pagina." Ze hoopt vanzelfsprekend dat de twee missende werken ook nog worden terugbezorgd, maar is wel heel blij dat het grootste deel terecht is. "Iedereen bedankt voor het meeleven en het geven van ruchtbaarheid." 💬 Whatsapp ons!

