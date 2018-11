Hilversum geeft goede voorbeeld bij besteding Klijnsmagelden, besteedt meer dan gekregen

HILVERSUM - Hilversum ontving in 2017 397.775 euro aan Klijnsmagelden van het rijk en heeft uiteindelijk 419.117 euro uitgegeven. Hiermee gaf de gemeente zelfs meer uit dan voorzien en heeft de gemeente 567 kinderen kunnen helpen. Het geld werd besteed aan het zogenoemde Kindpakket en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

"Wij in Hilversum vinden het hartstikke belangrijk dat kinderen mee kunnen doen en dat kinderen goed opgroeien. En daarom vinden wij het ook heel belangrijk dat het geld ook echt bij de kinderen terecht komt", vertelt wethouder Annette Wolthers van Werk en Inkomen aan NH Nieuws.

De gelden zijn in Hilversum voornamelijk besteed om al bestaande regelingen uit te breiden. Er bestonden drie regelingen voor kinderen, namelijk de regeling voor indirecte schoolkosten, de regeling computer schoolgaand kind en de activiteitenregeling. Deze regelingen zijn samengevoegd tot de regeling Kindpakket. De hoogte van de vergoedingen is verhoogd en er zijn enkele nieuwe vergoedingen ondergebracht in deze regeling.

Cadeautjes om weg te geven

De activiteitenvergoeding is bijvoorbeeld verhoogd van 200 euro per jaar per kind naar 250 euro per kind. Hiervan mag 70 euro besteed worden aan cadeautjes voor verjaardagen en dergelijke. "Dit is weliswaar geen activiteit, maar voor kinderen die nooit op verjaardagsbezoek gaan omdat ze zich schamen geen cadeautje mee te kunnen nemen, een wereld van verschil", aldus wethouder Wolthers. De cadeautjesregeling kan ook voor het Sinterklaasfeest gebruikt worden.

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk om de effecten van armoede bij kinderen te verminderen. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.



NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bij alle Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld. Klik hier om meer te lezen over het onderzoek.

De nieuwe vergoeding in de regeling Kindpakket zijn een fietsvergoeding, id-kaartvergoeding, baby-uitzet, baby- en peuterpakket en zwemlessen. Voorheen werden zwemlessen alleen vergoed vanuit de vangnetregeling voor kinderen in groep 7 en 8. Nu is dit uitgebreid naar groep 3 en groep 5.

De wethouder heeft nog meer plannen om de effecten van armoede onder jongeren tegen te gaan. "We zijn nu bezig met het verder verfijnen van ons kindpakket zodat we het geld optimaal besteden. We onderzoeken bijvoorbeeld of sommige verstrekkingen in natura kunnen. Ook kijken we of scholen voor de vrijwillige ouderbijdrage in voldoende mate een beroep doen op rijksfondsen die daarvoor in het leven geroepen zijn."

Andere gemeenten

Over hoe andere gemeenten omgaan met de Klijnsmagelden doet de wethouder liever geen uitspraken. "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat alle kinderen niet bloot hoeven te staan aan de nare gevolgen van opgroeien in een huishouden dat geen geld heeft voor sportles of schooluitjes. Maar verder ga ik er niet over hoe andere gemeenten hun gelden besteden."