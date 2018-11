Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zandvoort geeft eigen draai aan Klijnsmagelden Foto: John Dalhuijsen

ZANDVOORT - Zandvoort ontving vorig jaar 80.084 euro aan Klijnsmagelden, geld van het Rijk speciaal bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Dit geld is in 2017 volledig besteed aan uitgaven aan kinderen in het kustdorp. Alleen de manier waarop is niet helemaal hoe het is bedoeld.

Zandvoort gaf ruim 93.00 euro uit aan kinderen terwijl de Klijnsmagelden dus ruim 80.000 euro bedroegen. Het geld ging naar stichting Jeugdcultuurfonds (25.144 euro), stichting Jeugdsportfonds (13.736 en bijvoorbeeld laptop en fietsen (5000 euro). Lees ook: Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken Ook betaalde Zandvoort meer dan 37.000 euro (bijvoorbeeld schoolkosten) maar dat ging om uitgaven vanwege bestaand beleid. Dus daar waren de Klijnsmagelden niet voor bedoeld. Daar had de gemeente zelf geld voor moeten reserveren. Van een deel van het geld werd dus gemeentebeleid betaald. Daar staat tegenover dat het geld wel bij kinderen terecht is gekomen. Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld. NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.