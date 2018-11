Deel dit artikel:













Raphaella (10) wint duurzame schoolstrijd met idee voor natuurbeurs Foto: NH Nieuws

ZWAAG - Ze had bijna zeshonderd concurrenten, maar het idee van de 10-jarige Raphaella om een natuurbeurs in het leven roepen was volgens de jury het beste idee om Hoorn een stuk duurzamer te maken. Vanmorgen werd ze op haar basisschool De Rank in Zwaag verrast met de prijs.

Omdat Raphaella graag wil dat meer mensen om de natuur gaan geven, bedacht ze een natuurbeurs. "Ik wil altijd al dat er meer natuur komt", zegt de trotse 10-jarige. Ook de winnaar van de tweede prijs, Tosia (9) van de Zonnewijzer, ontving een prijs. Zij krijgt met haar klas een workshop van een afvalcoach. Gekleurde kinderwens

De wedstrijd werd gehouden als onderdeel van de Schooldag van de Duurzaamheid. Op 2 november werd de eerste zogeheten doe-dag gehouden. Daar deden meer dan 600 kinderen aan mee. Spelenderwijs werden ze er toe aangezet hun leefomgeving leuker, eerlijker en schoner te maken. Een van de workshops was de 'gekleurde kinderwens', waarin kinderen hun wensen zijn voor een duurzame toekomst verwoorden. 600 kinderwensen

De jury, bestaande uit onder andere wethouder Samir Bashara, MAK Blokweer en Puur Hoorn hebben drie wensen geselecteerd. Behalve op de bijdrage die ze met hun project kunnen leveren aan een klimaatneutraal Hoorn in 2040, letten ze daarbij ook op haalbaarheid en originaliteit. Veel wensen gingen over 'minder zwerfafval', 'meer prullenbakken', 'meer bomen' en 'meer zonnepanelen'. Meerdere wensen worden vanaf half december getoond bij natuurpark MAK Blokweer.