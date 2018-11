Zaanstad laat twee ton voor arme jongeren onbesteed

KROMMENIE - De gemeente Zaanstad laat van de 900.000 euro die het in 2017 krijgt om armoede te bestrijden, twee ton onbenut. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. En daar baalt Erna Ekels van de Stichting Ondersteuning Zaanstreek-Waterland (OZW), die minima ondersteunt, flink van. De stichting had graag aanspraak gemaakt op geld van de gemeente.

Zaanstad kreeg dus over 2017 900.000 euro. Zeven ton werd besteed aan Meedoen Zaanstad. Een tegemoetkoming voor schoolkosten, waardoor jongeren tevens gratis kunnen sporten of meedoen aan culturele activiteiten. Maar 196.158 euro bleef onbesteed. En dat terwijl er wel degelijk behoefte aan is: één op de acht kinderen in de gemeente leeft in armoede.



Donaties

Erna Ekels begon met haar Stichting Ondersteuning Zaanstreek-Waterland in 2016 vanuit haar huis in Krommenie. Inmiddels zijn zo'n 500 gezinnen aangesloten. De stichting moet het doen met donaties van particulieren en allerlei inzamelingsacties, en krijgt van de gemeente geen euro subsidie. "Ik had graag een bijdrage gehad van de gemeente, maar hoor vandaag voor het eerst van deze regeling,", aldus Erna.

In deze tijd van het jaar is Erna druk bezig met cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst. "De meeste kinderen krijgen namelijk niets, omdat er geen geld is." En daar kan Nancy uit Krommenie over meepraten. Ze zit al drie jaar in de schuldsanering met haar drie jonge kinderen. Daardoor moet ze rondkomen van tien euro per dag. "We kunnen er amper de dagelijkse boodschappen van doen. Naar een verjaardag kunnen mijn kinderen ook niet want we kunnen geen cadeautje kopen. Dus ben ik blij met de ondersteuning van de stichting van Erna."





Wat er met de overgebleven 200.000 euro is gebeurd, is onduidelijk. De gemeente laat in een reactie weten dat het geld is toegevoegd als overschot aan het jaarrekening saldo. Maar de vraag of daarmee het geld voor armoedebestrijding onder jongeren beschikbaar blijft of dat het is verdwenen naar Algemene Middelen, heeft de gemeente vooralsnog niet beantwoord.Ook andere gemeenten in de regio besteden het geld lang niet allemaal aan armoedebestrijding onder jongeren. Zo heeft Beemster het volledige bedrag van 32.000 euro toegevoegd aan Algemene Middelen. Waterland heeft het deels besteed aan nieuw beleid, maar ook werd 30.000 euro gebruikt om een bezuiniging op het armoedebeleid te voorkomen. Oostzaan heeft het geld deels besteed aan een bijdrage voor abonnementen op sport- en cultuurverenigingen, zwemlessen en vergoedingen voor schoolkosten. Het overgebleven deel van 5.200 euro is naar het algemene armoedebeleid gegaan. Wormerland heeft de complete 52.000 euro besteed. Deels aan nieuw beleid, maar ook deels om bestaand beleid mee te financieren.

Purmerend heeft iets meer dan twee van de 3,5 ton uitgegeven. 150.000 euro is doorgeschoven naar 2018. Edam-Volendam heeft in 2017 helemaal niks met geld gedaan en het volledig bedrag overgeheveld naar 2018. En Landsmeer zou van de 38.000 euro nog 26.000 euro over moeten hebben. Mogelijk is dit gebruikt om reserves van het sociaal domein aan te vullen. Maar de gemeente heeft nog niet geantwoord op onze vragen.

Verantwoording onderzoek

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk om armoede onder jongeren te bestrijden. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld. NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.