Hilversummer (55) vast voor drugssmokkel naar Scandinavië Foto: Politie

HILVERSUM - In een grootschalig onderzoek naar de productie en smokkel van drugs naar Scandinavië heeft de politie deze week in een loods in Aalsmeer twintig kilo MDMA en twaalfduizend xtc-pillen gevonden. Onder de dertien verdachten is één Noord-Hollander: een 55-jarige Hilversummer.

Behalve in Aalsmeer doorzocht de politie ook in acht andere plaatsen in Nederland woningen en opslagruimtes. Zo werd in Maarssen een drugslab ontdekt, waar de poltie een verdachte op heterdaad betrapte bij het maken van xtc-pillen. Naast twee tabletteermachines, die stonden afgesteld op een productie van 19.000 pillen per uur, troffen agenten daar ook 44 kilo MDMA, 26 kilo xtc-pillen en 33 kilo 'xtc-poeder' aan. Ook werd er 350 kilo aan aan vul- en bindmiddel gevonden, eveneens bedoeld voor de productie van xtc. Zweedse douane onderschepte drugs

Onder de verdachten zijn een 60-jarige Utrechter en zijn 38-jarige zoon, een 49-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Houten, een 38-jarige man uit Vleuten, een 64-jarige Utrechter en een 60-jarige man uit Almere. De laatste twee werden aangehouden omdat de Zweedse justitie om hun overlevering had verzocht. Ze kwamen in beeld toen de Zweedse douane eerder dit jaar 500 kilo harddrugs onderschepte. Toen de politie bezig was het drugslab in Maarsen te ontmantelen, kwam er een man aangereden die bij het zien van de politie plankgas wegreed. Na een achtervolging is hij aangehouden en zijn woning doorzocht. Miljoen euro contant

Behalve de lading harddrugs heeft de politie ook ongeveer een miljoen euro aan contact geld en twee vuurwapens met munitie gevonden. Ook auto's, vrachtwagens en een geldtelmachine zijn in beslag genomen. Een van de verdachten werd aangehouden in het Belgische Peer, waar 550 kilo MDMA-kristallen en 2 kilo hennep in beslag werd genomen. 💬 Whatsapp ons!

