Buitenluchtmuseum in Enkhuizen brengt 'eeuwenoude Zuiderzeelegende' weer tot leven

ENKHUIZEN - Ronald Giphart schreef speciaal voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen het spannende volksverhaal 'De Motketel van Schokland', wat deze winter in de tweede editie van Zuiderzeelicht met licht tot leven gebracht wordt.

'De Motketel van Schokland' is een verhaal dat zich afspeelt op een eiland in de Zuiderzee. "Het is een spannende sage over liefde, moed, mysterie, verdriet en leert ons over het goede en kwade", aldus het museum.

Via het licht in het buitenmuseum wordt de eeuwenoude Zuiderzeelegende weer tot leven gebracht. "Wandel deze kerstvakantie door de sfeervolle donkere straatjes en beleef het verhaal tijdens Zuiderzeelicht."

Vanaf 21 december tot 5 januari is het museum in de avonden te bezoeken voor een 'lichtspektakel'. De route door het spektakel duurt ongeveer drie kwartier.

Vorig jaar heeft het Zuiderzeemuseum van het BankGiro Loterij Goed Geld Gala een jaarlijkse schenking van 580.000 euro gekregen om het Zuiderzeelicht drie jaar te kunnen organiseren.