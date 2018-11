Deel dit artikel:













NEC-uit al bijna dertig jaar lastig voor FC Volendam Foto: Pro Shots / Joep Leenen

VOLENDAM - De laatste overwinning van FC Volendam in Nijmegen was in 1991. Doelpuntenmakers voor de Volendammers waren toen Tom Sier en John Clayton. "Dat zegt allemaal niets. NEC zit niet in een goede fase en wij wel. Wij moeten zorgen dat wij daar een goed resultaat halen", aldus trainer Hans de Koning.

Geschreven door Thomas Brood

NEC staat momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie. Ook is het complete Nijmegense middenveld van vorige week in het uitduel met RKC Waalwijk niet inzetbaar tegen FC Volendam. Joey van den Berg is geschorst, Tom Overtoom geblesseerd en Kevin Jansen is teruggezet naar Jong NEC. "Ze zitten er niet echt lekker in. Ze hebben een aantal wedstrijden verloren waarvan je vooraf zou zeggen dat ze die zouden winnen. Het is dus een mooi moment om ze te pakken", aldus middenvelder Jari Vlak. De wedstrijd tussen NEC en FC Volendam is morgen vanaf 20.00 rechtsreeks te volgen op de radio bij NH Sport. Thomas Brood doet verslag vanuit De Goffert.