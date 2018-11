Vlaar en Johnsen nog niet fit en Koopmeiners weer in verdediging

ALKMAAR - John van den Brom wil weinig veranderen aan zijn elftal liet hij donderdag weten. "We hebben tegen VVV heel veel goede dingen gezien, dan moet ik als trainer niet veel veranderen." Toch zijn er wel wat twijfelgevallen voor de Alkmaarse oefenmeester.

AZ speelt voor de derde keer dit seizoen op een zaterdagavond. Meestal speelt de formatie van John van den Brom op zondag, maar de oefenmeester neigt meer naar de avond. "Je merkt dat er een andere ambiance in het stadion is. Al is dat allemaal gelul he. Je moet die wedstrijd gewoon spelen, maar mijn voorkeur gaat uit naar de zaterdagavond."

Koopmeiners in verdediging

Bjorn Johnsen en Ron Vlaar zijn niet fit voor het duel tegen Willem II. De spits en centrale verdediger deden afgelopen weekend tegen VVV Venlo ook al niet mee. "Dat gaat niet lukken voor hen." Door de absentie van Vlaar staat Teun Koopmeiners wederom centraal achterin. "Die kans is wel groot", aldus Van den Brom met een lach op zijn gezicht.

Svensson twijfelgeval

Verder is het meespelen van Jonas Svensson onzeker. De Noorse rechtsback raakte in het duel met de Venlonaren afgelopen zondag licht geblesseerd. "Hij is een twijfeltje." Marko Vejinovic trainde weer met de groep. De middenvelder raakte twee weken geleden licht geblesseerd.

Willem II

De Tilburgers staan dertiende op de ranglijst en zijn op het moment bezig met een slechte reeks. Slechts een duel won Willem II van de laatste tien competitieduels. De Brabantse club staat bekend als een voetballende ploeg en ondanks de mindere resultaten verwacht Van den Brom geen defensieve tactiek. "Als je dat niet gewend bent, dan is dat heel moeilijk. Je hebt spelers voor een andere tactiek aangetrokken, dan ga je niet ineens op een andere manier spelen."

AZ - Willem II begint om 19.45 uur en is live te volgen op deze site, via de app en de Facebook-pagina NH Sport.