Bestaat er armoede in een rijk dorp als Heemstede?

HEEMSTEDE - Heemstede en Bloemendaal staan in de top-10 van welvarendste gemeenten van het land. Bestaat daar eigenlijk wel armoede? De zogenaamde Klijnsmagelden van het Rijk, speciaal bedoeld voor arme kinderen, gaan in deze dorpen bij lange na niet op. "Misschien is er gewoon niet meer armoede."

"Wij zijn echt op zoek naar waaróm we geld over houden, ondanks dat we heel erg ruimhartig zijn", vertelt de Heemsteedse PvdA-wethouder Sjaak Struijff tegen NH Nieuws.

We vroegen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen uit het potje van de Klijnsmagelden, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget.

Armoede in Heemstede

Heemstede staat algemeen bekend als 'rijk'. Er is veel welvaart in het dorp, maar dat sluit zeker niet uit dat ook hier armoede bestaat onder de inwoners. Dat weet pastoor Jan-Jaap van Peperstraten als geen ander. Hij komt tijdens zijn werk vaak in aanraking met families die het niet al te breed hebben.

Heemstede kreeg vorig jaar 66.753 euro aan 'Klijnsmagelden'. Ruim 160 kinderen zijn geholpen met een bedrag van alles bij elkaar 42.208,44 euro. Het grootste bedrag (18.324,37 euro) ging naar Erop Uit Kind. Meer dan negenduizend euro ging op aan computers, bijna zesduizend euro naar schoolgaande kinderen en ruim 5500 euro naar schoolkosten. 2695 euro werd betaald voor fietsregelingen en een paar honderd euro naar bijles/huiswerkbegeleiding.

Algemene middelen

Maar aan het einde van het jaar bleef er zo'n 24.500 euro over. En dat geld is bij de Algemene Middelen gestort. Wethouder Sjaak Struijff: "Dat is geen weggegooid geld wat betreft de arme kinderen. Uit de algemene middelen betalen wij ook zaken waar arme kinderen van profiteren zoals sport en onderwijs." Desondanks roept Struijff inwoners op zich te melden bij de gemeente als ze tot de doelgroep behoren.

Bloemendaal

In buurgemeente Bloemendaal gold in 2017 eigenlijk hetzelfde verhaal als in Heemstede. Ruim 71.000 euro kwam binnen en 45.145 euro werd aan 176 kinderen gegeven die onder arme omstandigheden moeten leven. In Bloemendaal ging het bestede geld op aan dezelfde posten als in Heemstede. Het restant van bijna 26.000 euro ging ook hier naar de Algemene Middelen.

Samen met Bloemendaal heeft Heemstede voor 2018 een oplossing gevonden om de Klijnsmagelden toch helemaal aan arme kinderen te besteden.

Klijnsmagelden

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.



