Het Hans de Koning-effect: wat is er eigenlijk van waar?

VOLENDAM - Acht wedstrijden onder Hans de Koning, acht keer niet verloren. Het Hans De Koning-effect begint inmiddels echt een 'dingetje' te worden bij FC Volendam. Sinds de aanstelling van de nieuwe trainer wonnen de Volendammers vijf keer. Drie keer werd er gelijk gespeeld.

Toen de trainer binnenkwam stond Het Andere Oranje in de onderste regionen met vier punten uit acht duels. Toenmalig trainer Misha Salden werd van de groep gehaald, maar bleef wel aan de club verbonden als technisch manager. De Koning werd aangesteld en de oefenmeester uit Langedijk maakte al snel duidelijk dat hij aanvallend voetbal wil spelen met Volendam. Bovendien gaf hij een basisplaats aan Jari Vlak, die de trainer inmiddels 'de opa van de groep' noemt. Ook de middenvelder ziet dat er dingen veranderd zijn sinds de komst van De Koning.

Doodeman

Nick Doodeman, aanvaller van de ploeg uit het vissersdorp, weet niet over er daadwerkelijk sprake is van een 'De Koning-effect'. Toch ziet ook hij veranderingen na de komst van de ervaren trainer. "Feit is wel dat we niet meer verloren hebben sinds zijn komst. Hij heeft een iets andere benadering, iets persoonlijker. Ik denk dat heel veel jongens dat misschien wel nodig hebben. Iedereen vindt het wel lekker om soms een aai over zijn bol te krijgen."

De Koning

De Koning zelf is wat voorzichtiger. Hij denkt zijn manier van werken de ene keer wel goed uitpakt, maar de andere keer weer niet. "Vorig jaar ben ik bij RKC Waalwijk ingestapt. De eerste wedstrijd wonnen we van Jong AZ, maar vervolgens verloren we drie wedstrijden. Als je resultaten boekt, dan geeft dat vertrouwen", aldus de trainer, die zijn werk bij Volendam combineert met werkzaamheden bij tweedeklasser ZAP uit Breezand.

Tests

De komende weken staan er grote tests op het programma voor De Koning en zijn ploeg. Komende vrijdag spelen ze een uitduel bij het stroef draaiende NEC in de Goffert en volgende week komt het grote FC Twente op bezoek. Daarna volgt er een uitwedstrijd bij Roda JC. Wanneer Volendam ook deze weken met een positief gevoel afsluit, kunnen we niet meer om het De Koning-effect heen.