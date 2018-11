'Omstreden' gift aan Zandvoortse ouderenpartij heeft geen consequenties

ZANDVOORT - Onderzoek heeft uitgewezen dat een schenking van 4500 euro aan de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) geen invloed heeft gehad op de besluitvorming in het dossier Watertorenplein. Raadsleden hadden om het onderzoek gevraagd, omdat er een sterk vermoeden was van belangenverstrengeling.

De schenking, van 4500 euro, kwam van een Zandvoorter die nauw betrokken is bij één van de planmakers voor het bouwproject Watertorenplein. Het bedrag was volgens hem bedoeld om OPZ een handje te helpen bij de verkiezingen. Toen pas maanden later bekend werd dat OPZ die gift nooit openbaar heeft gemaakt, terwijl wethouder Berendsen (OPZ) het dossier Watertorenplein in zijn portefeuille kreeg, gingen bij de andere partijen in de raad de alarmbellen af. Zij vroegen zich af in hoeverre de schenking invloed heeft gehad op de besluitvorming rondom het Watertorenplein in de periode tussen de verkiezingsuitslag en de bekendmaking van de schenking. Want er strijden in totaal drie partijen om de uitvoering van het bouwproject, waaronder die van de gulle gever.

Geen invloed

Onderzoeksbureau BING heeft de afgelopen weken met alle betrokken partijen gesproken en concludeert dat de schenking geen invloed heeft gehad op de besluiten in het dossier Watertorenplein. Ook verwacht BING geen juridische gevolgen.

Politieke consequenties

Op politiek vlak heeft de schenking zeker flinke gevolgen gehad. Wethouder Gerard Kuipers (D66) wilde niet meer samenwerken met OPZ, omdat die het bedrag niet openbaar had gemaakt en dat pas na aandringen van de raad deed. Hij stelde grote vraagtekens bij hun integriteit en stapte op.



Wethouder Berendsen zei niet op de hoogte te zijn van de schenking. Hij begreep de vraagtekens bij de andere partijen en diende zijn ontslag in bij de burgemeester. Berendsen mocht uiteindelijk op zijn positie blijven zitten. Het dossier Watertorenplein is door een andere wethouder overgenomen. BING vindt dat laatste een verstandig besluit en adviseert Berendsen ook om 'zich verder afzijdig te houden van de ambtelijke behandeling van het dossier.' Dit om er zeker van te zijn dat de behandeling van het dossier zuiver plaatsvindt en dat daar bij niemand twijfel over is.

De uitwerking van het onderzoek is inmiddels aan de raad aangeboden. Aanstaande dinsdag zal het in de raadscommissie besproken worden.