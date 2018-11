"Groei Schiphol kan niet, want geen minister kan van vierde baan-regel af"

HAARLEMMERMEER - Kees van Oijk maakt zich weinig zorgen over de toename van het aantal vluchten rond Schiphol tot 540.000 in 2023. In de onlangs gepubliceerde milieueffectrapportage (MER) staat dat de luchthaven kan groeien, maar volgens Van Oijk is dat onmogelijk vanwege allerlei milieuregels die dan eerst ruim baan moeten maken. "Dat krijgt geen minister voor elkaar."

De Zwanenburgse huisarts strijdt al sinds het begin van zijn carrière tegen de uitbreiding van Schiphol. Volgens hem zien mensen die de MER hebben ingezien een aantal details over het hoofd. "Dat de grens van het aantal vluchten van en naar Schiphol nu op 500.000 is vastgesteld, heeft alles te maken met de vierde baan-regel", legt Van Oijk uit. "Schiphol kan alleen met 40.000 vluchten groeien, als die regel wordt geschrapt."

Maar dat is volgens de huisarts "onbespreekbaar". "Wordt die regel, die is ingevoerd ter bescherming van het gebied rond de luchthaven, geschrapt, dan worden er namelijk allemaal milieuregels overschreden. Wil een minister die alleen aan de groei van Schiphol denkt de vierde baan-regel dus kwijt, dan moet hij of zij de regels overtreden."

Dat Van Oijk zich geen zorgen maakt over de MER, betekent niet dat het wel meevalt met de hinder. "Soms komen hier 38 toestellen per uur overvliegen. Op een afstand van anderhalve meter kun je elkaar dan 38 keer per uur driekwart minuut niet verstaan. Gelukkig zijn er ook rustperiodes waarin er veel minder toestellen overkomen. Maar als het er meer zouden worden, is dat dieptreurig."

Van Oijk staat niet alleen in zijn standpunt over de MER. Greta Holtrop uit Aalsmeer laat aan NH Nieuws weten: "Wij volgen de ontwikkelingen en zijn net als een aantal deskundigen, zeer sceptisch over de MER. Hij staat vol met slechte onderbouwingen en twijfelachtige rapportages. De indruk is dat er naar een uitkomst is toegewerkt die gunstig is voor Schiphol. De bewoners van Aalsmeer en omgeving zijn zeer verontrust over de toekomst met de mogelijke toename van de grensoverschrijdende geluidsoverlast als de uitbreiding doorgaat."