Pizzakoerier overvallen en geslagen in Haarlem

HAARLEM - Een pizzakoerier heeft er gisteravond flink van langs gekregen in de Waarderpolder in Haarlem. Hij werd beroofd en geslagen door drie jongens.

De pizzakoerier reed met zijn scooter door Haarlem toen hij om 22.55 uur ineens werd tegengehouden door een jongen. Hij werd bedreigd en gedwongen om zijn geld en portemonnee af te staan. De overvaller had twee andere jongens bij zich die de pizzakoerier nog een klap hebben verkocht. Daarna zijn ze op de vlucht geslagen richting de Tappersweg.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. De drie verdachten zijn lichtgetint en droegen allemaal een donkere jas met capuchon. Ze zijn waarschijnlijk tussen de 20 en 25 jaar oud. Eén van de drie jongens was opvallend dikker dan de rest en had een baard. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.