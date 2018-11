Burgemeester Hamming: "Grote bewondering voor omstanders brugongeluk"

ZAANDAM - Burgemeester Hamming van Zaanstad heeft 'grote bewondering voor de omstanders' van het ongeluk op de Prins Bernhardbrug van gisteravond.

Dat meldt hij in een persbericht van de gemeente Zaanstad. Behalve om steun te betuigen aan de twee slachtoffers - een 77-jarige man en een 78-jarige vrouw die op de reling van de brug vielen toen de brug openging - grijpt hij het bericht aan om de omstanders te prijzen: "Ik heb grote bewondering voor de omstanders die meteen in actie zijn gekomen om een van de slachtoffers uit het water te halen."

De vrouw viel op het fietspad, haar 77-jarige echtgenoot kwam in het water terecht. Onmiddellijk sprong een handvol getuigen het water in om de man te redden. Uiteindelijk zijn beide slachtoffers met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze nog liggen. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend, al zijn de twee aanspreekbaar.

De gemeente laat weten 'enorm geschrokken' te zijn door het ongeval, dat op dit moment nog veel vragen oproept. "De burgemeester begrijpt de vragen en zorgen die leven in de samenleving naar aanleiding van het ongeval. Net als iedereen willen we zo snel mogelijk weten wat er precies is gebeurd. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar. De gemeente verleent alle medewerking."