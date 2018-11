Woningcorporatie vernielt tuin van bewoner: vijftien jaar werk weg

UITHOORN - Vijftien jaar levenswerk in één klap weg. Het overkwam Rob Vreugdenhil uit Uithoorn. Toen woningcorporatie Eigen Haard het pand waar hij in woont, wilde schilderen, moest zijn tuin plaatsmaken voor werklui.

Kardinaalsmuts, een eik en verschillende coniferen. En dat is lang niet alles wat weg is. Rob had zijn ziel en zaligheid in het stukje grond gestoken, dat officieel niet bij zijn woning hoorde, maar de boel wel opfleurde. Tweederde is nu weg. "Ik vind het verschrikkelijk, ik heb er niet van kunnen slapen", vertelt hij aangeslagen aan NH Nieuws.

Afgelopen week stond Robs buurman ineens voor de deur, die vertelde dat een hovenier bezig was alle planten en bomen te verwijderen. Samen wisten ze erger te voorkomen. Een woordvoerder van Eigen Haard geeft nu toe dat er een fout is gemaakt. "Zonder dat bewoners het wisten, is er aan een hovenier opdracht gegeven om de boel te verwijderen", legt Wim de Waard van Eigen Haard uit. "Dat kan natuurlijk niet."

Avontuurlijk

Door de fout moet Rob zijn passie nu missen. "Het was een soort bos, het was heel avontuurlijk om hier doorheen te lopen. Ik hou van de natuur, maar ik heb geen geld om in de natuur te wonen. Dus ik moet het maar doen met een klein woninkje en ik ben dol op vooral bomen", vertelt aan hij NH Nieuws. Behalve dat Rob de natuur om zijn woning mist, vindt hij het ook vervelend dat iedereen nu zijn huis in kan kijken. Hij voelt zich minder veilig zonder de beschutting.

Eigen Haard heeft inmiddels aangeboden de tuin helemaal in de oorspronkelijke staat te herstellen en alles kosten daarvoor te betalen. Rob is daar blij mee, want de tuin is zijn alles.