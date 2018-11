Tomatenteler uit Wervershoof wil kassen uitbreiden

WERVERSHOOF - Als het aan tomatenteler Dekker Glascultures ligt krijgt Wervershoof er acht hectare aan kassen vol met tomaten bij, de burgemeester en wethouders zijn in ieder geval al akkoord.

Dat meldt vandaag het Noordhollands Dagblad.

Het familiebedrijf Dekker Glascultures is nu ook al niet klein: ze bezitten tien hectare aan grond. De derde generatie heeft nu de leiding over het bedrijf en wil graag uitbreiden. In 1999 verhuisden de tomatenkassen van de Lageweg in Blokker naar het glastuinbouwgebied bij Wervershoof. De kassen in Blokker moesten toen weggehaald worden, hier werden huizen gebouwd van de Kersenboogerd.

De uitbreiding zal tegenover Nieuwe Dijk 40-42 plaatsvinden. De plannen zijn klaar, als er geen bezwaar wordt ingediend gaat de uitbreiding door. De plannen hoeven namelijk niet langs de gemeenteraad. De burgemeester en wethouders hebben al akkoord gegeven.

De trostomaten zullen van half december tot eind september geoogst worden. In de winter worden de tomaten vooral onder kunstlicht gekweekt. Van maart tot november worden ze uit de kassen gehaald.