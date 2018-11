Laatste ronde over Westfrisiaweg voor opening: "Nog genoeg te doen"

ZWAAG - Morgen gaat het dan toch echt gebeuren: de officiële opening van de Westfrisiaweg. Het viaduct bij de afslag Hoorn-Noord is het allerlaatste deel dat morgen open gaat.

Samen met omgevingsmanager Harry Michels rijden we een laatste ronde over het oostelijke deel van de weg. Hij kijkt uit naar de opening morgen, wat voor hem toch ook iets magisch heeft: "Vijf jaar geleden maakten we een 3D-visualisatie van de weg die we toen aan meer dan 15.000 mensen hebben laten zien."

Lees ook: Hoe de Westfrisiaweg bijna van de baan leek: "Ik was verbijsterd"

Nog genoeg te doen

En ook al is de visualisatie nu werkelijkheid, er is volgens Michels nog genoeg te doen. "We reden net langs de museumstoomtram, daar wordt de technische installatie nog getest. En er worden nog volop bomen geplant". Ook moet op veel plaatsen de bebording nog worden geplaatst. De werkzaamheden rondom de weg zullen nog zeker tot het voorjaar duren.

Viaduct

De opening zal morgen plaatsvinden op het gerenoveerde viaduct bij de afslag Hoorn-Noord. "Er moest een nieuwe asfaltlaag op komen en het is eenrichtingsverkeer geworden", legt Harry Michels uit. Dit is het allerlaatste deel dat nog gesloten is voor verkeer.

Vrijdag in de namiddag zal ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Elisabeth Post (mobiliteit) de Westfrisiaweg openen.