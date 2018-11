Moeder en baby naar ziekenhuis na botsing met lijnbus in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een 38-jarige automobiliste en haar tien maanden oude baby zijn na een botsing met een lijnbus in Hoofddorp naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur op de kruising van de Kruisweg (N201) en het Leenderbos. De lijnbus reed op de busbaan, en botste door onbekende oorzaak tegen de auto.

De twee slachtoffers komen uit Hoofddorp en zijn na eerste hulp voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun letsel is niets bekend. De buspassagiers kwamen met de schrik vrij en de schade aan bus in gering.

Onbekend is wat er precies is gebeurd, al lijkt de neus van de bus de auto in de flank te hebben geraakt. Na de botsing tolde de auto door, raakte een verkeerslicht en kwam half in de berm tot stilstand.