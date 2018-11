Ook basisschool treft maatregelen tegen grafietregens: "We doen wat we kunnen"

WIJK AAN ZEE - Gisteravond werd een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de grafietregens van Tata Steel. Een moeder wier beide kinderen naar basisschool De Vrijheit gaan, uitte haar zorgen. "Mijn kinderen zijn 24 uur per dag in het dorp."

Reden voor de basischool om het heft in eigen handen te nemen en de communicatie tussen de school en Tata Steel en de GGD te verbeteren.

Contact tussen de basisschool en Tata Steel is er altijd al geweest. Maar specifiek over de uitstoot van de fabriek niet. "En daar moest verandering in komen", vertelt directeur Dieke Heming.

Korte lijntjes

Volgens de directeur is het niet zo dat ouders zich specifiek zorgen maken over de veiligheid van hun kind op deze basischool: "De meeste kinderen wonen in het dorp, dus zorgen maken we ons sowieso wel."

"Informatie over de uitstoot was wel te lezen op internet, maar nu hebben we een kort lijntje. We hebben afspraken gemaakt met de GGD en Tata Steel over het verbeteren van de communicatie. Zo krijgen we het nu te horen als er veel wordt uitgestoten. We kunnen er dan voor kiezen om de kinderen tijdens te pauze binnen te houden." Wel blijft Heming sceptisch: "Ik ga ervan uit dat de communicatie nu goed is, maar dat moet zich nog bewijzen."

Het gebrek aan pro-actief informatie verschaffen is precies wat de moeder in de onderstaande video dwars zit:

Schoonmaakbedrijf

Naast de kortere lijntjes tussen de basisschool en de GGD en Tata Steel, zijn er nog meer afspraken gemaakt: "Eens in de zoveel tijd zet Tata Steel een schoonmaakbedrijf in dat alle speeltoestellen in het dorp schoonmaakt. Wij moesten eerst melding maken als we wilden dat onze speelstoestellen ook schoongemaakt werden, maar dat hoeft nu niet meer", aldus Heming.