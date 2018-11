Speciale kerstmarkt in Wieringerwerf voor 3FM Serious Request

WIERINGERWERF - De 3FM-dj's Sander en Eva lopen dit jaar tijdens Serious Request door Noord-Holland en doen onder andere Den Oever en Wieringerwerf aan. Om hun goede doelen te steunen, organiseert de gemeente Hollands Kroon daarom op 20 december een speciale kerstmarkt op het Omtaplein. "Wij dragen dit een warm hart toe."

Dit jaar staan er bij het vernieuwde Serious Request drie thema’s centraal, waaronder 'Bescherming tegen Natuurgeweld' en 'Reanimatie in Nederland'. Samen met de agrarische jongeren van LTO Noord wil de gemeente tijdens de kerstmarkt geld inzamelen voor deze specifieke doelen.

Verenigingen, scholen, winkeliers, bedrijven en inwoners worden uitgenodigd om een actie te komen organiseren. "Maar ook in de aanloop naar deze datum toe is al heel veel mogelijk", aldus de gemeente. "Denk aan een sponsorloop, een inzamelingsactie of een spelletjesavond. De opbrengsten gaan allemaal naar het goede doel!"

Stamppot en kerstmuziek

Er zijn al meerdere acties bedacht. Zo worden er AED-cursussen gegeven, kunnen inwoners stamppot komen eten en worden er verspakketten gekocht. "En er zijn al een aantal koren benaderd met de vraag of zij een glimp van hun kerstrepertoire willen laten horen."

In aanwezigheid van de dj’s wordt uiteindelijk het totaalbedrag bekend gemaakt. Mensen met ideeën kunnen zich melden via kernbeheer@hollandskroon.nl. Bekijk hier de actiepagina van de gemeente.