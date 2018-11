Arme Noordkopper soms moeilijk te vinden: "Jammer, we willen al het geld uitgeven"

ANNA PAULOWNA - Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Hollands Kroon is een gemeente waar het juist wel goed gaat. Dit jaar blijft er relatief weinig geld ongebruikt op de plank liggen: zo'n 13.000 euro.

De gemeente verwacht bijna al het binnen gekomen geld ook weer te kunnen uitgeven aan kinderen die een zetje in de rug nodig hebben. Via het programma "Meedoen Hollands Kroon" kunnen ouders met een krappe beurs extra budget aanvragen voor bijvoorbeeld sport, cultuur of school. Van de 183.000 euro, denkt de gemeente dit jaar zo'n 170.000 euro op te maken.

Een deel van het geld blijft dus over en dat is jammer, vindt wethouder Mary van Gent: "Ja, helaas wel. Dat komt met name omdat er een groep kinderen is die we niet kunnen bereiken. En dat is jammer want we willen het liefst al dat geld uitgeven."

De nieuwe privacyregels maken het bijvoorbeeld lastig om alle mensen te kunnen vinden die recht hebben op het programma, legt ze uit:

Het geld kan belangrijk zijn voor ouders en kinderen. Mee kunnen doen in de maatschappij, is de achterliggende gedachte. Van een mooi voetbaltenue voor de sportclub tot schoolspullen maar zelfs een uitje naar een pretpark is mogelijk. "Een kind moet toch ook op school kunnen vertellen dat het bijvoorbeeld naar de Efteling is geweest.' Het is niet alleen zo dat de doelgroep zelf moeilijk te bereiken is, ook de mensen zelf willen niet altijd gebruik maken van de aangeboden hulp. Trots houdt de mensen soms tegen, merkt wethouder Van Gent:

Het geld dat dit jaar niet wordt gebruikt blijft gewoon beschikbaar. Hollands Kroon hoopt volgend jaar al de extra gelden op te kunnen maken. De gemeente probeert de mensen al op allerlei manieren te benaderen, maar zet in 2019 een tandje bij zodat de pot aan het eind van dat jaar ook echt helemaal gebruikt is:

Er zit voor dit jaar dus nog een beetje geld in kas. Ouders die denken recht te hebben op een steuntje in de rug voor hun kinderen kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente. Op de website Meedoen Hollands Kroon staat meer informatie.

Klijnsmagelden

Klijnsmagelden

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.



NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.