Buschauffeur redt automobilist zonder hartslag: "Hij zat stuiptrekkend achter het stuur"

BEVERWIJK - Een 57-jarige automobilist raakte gistermiddag buiten bewustzijn toen hij met zijn bestelauto in Beverwijk reed. Mede dankzij het alerte optreden van buschauffeur Bud Strackx, die meteen zag dat het niet goed was en zijn bus aan de kant zette, is het slachtoffer nu stabiel. "Heel heftig om mee te maken, maar ik zou het zo weer doen."

Nog onder de indruk van alles wat er is gebeurd, vertelt Bud zijn verhaal aan NH Nieuws. "Ik stond bij het stoplicht op het Westerhoutplein om rechtsaf te gaan, en er waren twee auto's voor me", zo begint hij. "Toen het groen werd, ging de voorste auto ineens heel langzaam naar links. De auto daarachter reed eromheen, maar ik dacht eigenlijk meteen: dit klopt niet."

Stuiptrekkend

Uit zijn ooghoek ziet Bud dat de auto plotseling op de stoplichtpaal knalt. "Ik keek en zag de bestuurder stuiptrekkend achter het stuur zitten. Toen heb ik meteen mijn bus op de rem gezet. Ik ben naar de auto toegelopen en zag dat het niet goed was. Godzijdank was een van de reizigers een huisarts."

Een andere inzittende van de bus sloeg met een hamer het raam in. "We hebben de man eruit gehaald en de arts is meteen begonnen met reanimeren, omdat ze voelde dat hij geen hartslag had. Ondertussen heb ik 112 gebeld en een AED uit de bus gehaald. Die hebben we meteen aangebracht en op een gegeven moment gaf het apparaat aan dat we een schok moesten geven."

Gillende sirenes

Dat lijkt te werken, want het slachtoffer komt iets meer bij. "Maar hij zakte ook vrij snel weer weg, dus is de arts blijven reanimeren totdat de ambulance er was. Toen is 'ie met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht."

Bud beseft dan pas wat er is gebeurd. "Toen sloegen de emoties wel aan, ja", vertelt hij. "Wat een impact heeft dit gehad. Afgelopen nacht had ik ook elke keer die beelden weer voor me, dat hij daar lag met z'n ogen open en schuim om zijn mond. Eigenlijk zie je gewoon iemand doodgaan en weer tot leven komen."

Dankzij een telefoontje van de dochter van het slachtoffer, weet Bud inmiddels dat de man stabiel is. "Toen ik dat hoorde, kreeg ik wel even kippenvel. Ze waren ook heel dankbaar en dan besef je extra goed wat er is gebeurd. Als ik niet was gestopt, was het misschien heel anders afgelopen. Dus hoe heftig het ook was, ik zou het zo weer doen."

Nog een held

Naast Bud en de huisarts heeft ook een 17-jarige jongen geholpen bij de reanimatie. Volgens zijn moeder had hij recentelijk een AED-cursus afgerond. "Dus hij wist ook hoe het werkte. Maar hij is er wel flink van onder de indruk. 'Op een pop is het heel anders', zei hij tegen me. "Hij vindt het vast fijn om te horen dat de man stabiel is."