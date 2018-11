Deel dit artikel:













Maximaal 10.000 vliegbewegingen Lelystad Airport Foto: Shutterstock

LELYSTAD - Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat juridisch vastleggen dat er tot de herindeling van het luchtruim op Lelystad Airport niet meer dan 10.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk zijn. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had eerder dit jaar gevraagd om een harde garantie over het aantal vliegbewegingen. Door de beperkingen in het luchtruim is het volgens de minister toch al niet mogelijk om op Lelystad Airport meer dan 10.000 vliegbewegingen af te handelen. "Er kan dus in de praktijk al niet meer gevlogen worden," aldus de bewindsvrouw. Ook verstrekte de minister een tijdlijn van de besluitvorming rond het vliegveld. Eind 2019 moeten volgens haar de veiligheidstoetsen zijn afgerond. Tegen die tijd moeten ook de benodigde luchtverkeersleiders zijn opgeleid en worden de vliegroutes voor het vliegveld vastgelegd.