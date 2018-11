De Peiling: Politie laat 16.000 zaken liggen door personeelstekort

NOORD-HOLLAND - De politie heeft dit jaar al duizenden onderzoeken gestopt omdat er niet genoeg rechercheurs beschikbaar zijn. Tot november gaat het om ruim 16.000 aangiftes waarbij soms al een dader in zicht was.

Geen capaciteit

Op dit moment heeft de politie zeker 40.000 zaken in behandeling. Daarnaast liggen nog bijna 23.000 nieuwe zaken op de plank. Dat zijn bijvoorbeeld winkelovervallen of geweldszaken, waarvoor nu nog geen capaciteit is. Deze worden nog niet opgepakt door gebrek aan rechercheurs, zo blijkt uit onderzoek van de NOS.

Stopgezet

Meer dan 16.000 zaken zijn dit jaar door de politie dus zelfs helemaal gestopt vanwege dat gebrek aan rechercheurs. De politie spreekt van 'eenvoudiger zaken', zoals een mishandeling zonder letsel, winkeldiefstal of een inbraak in een auto of in een woning waar niemand thuis was.

Ook grote zaken

Het verhaal dat de politie alleen simpele zaken als auto-inbraken of misdrijven zonder fysieke slachtoffers laat liggen klopt niet, zegt voorzitter Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP in de Telegraaf: "Ook echt forse zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten."

Politieke reacties

De cijfers over de gestaakte politieonderzoeken zijn "groot", zegt VVD-Kamerlid Laan-Geselschap. "Wij willen graag dat de komende tijd duidelijk wordt dat het geld dat wij in het regeerakkoord hebben vrijgemaakt ook daadwerkelijk wordt ingezet op de politie, zodat er meer zaken worden opgelost."

Ook Kamerleden van de PVV en PvdA willen dat minister Grapperhaus hier meer informatie over geeft. PvdA-Kamerlid Kuiken: "Er zijn altijd zaken die blijven liggen, maar zó veel zaken, met een heel ernstig karakter en waarvan de daders bekend zijn, dat is echt onacceptabel."

PVV-Kamerlid Helder vreest dat mensen geen aangifte meer gaan doen. "En dan zegt de minister: kijk, de geregistreerde criminaliteit daalt. Terwijl de burger op de bank weet: dat is niet zo, want ik ben pas nog slachtoffer geworden, maar ik hoor er niks meer over."

Jouw mening

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Grapperhaus van Justitie over dit onderwerp. Wij doen dat ook in De Peiling en horen graag wat jij er van vindt dat er zoveel zaken onbehandeld blijven bij de politie. Hou jij daar al rekening mee als je slachtoffer wordt van een misdrijf en doe je niet meer van alles aangifte?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.