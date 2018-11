Scholierenbus 614 rijdt in 2019 weer langs de OSG West-Friesland

HOORN - De scholierenbuslijn 614 rijdt vanaf 7 januari weer langs de OSG West-Friesland. De gemeente Hoorn is op het verzoek van de directie ingegaan. Momenteel mag de bus door een busverbod in de binnenstad niet rijden.

Lijn 614 moet sinds juli dit jaar een andere route rijden. Door een busverbod mocht de bus niet langer over de J.D. Pollstraat rijden. Nu kan de bus alleen nog langs de noordkant van het Centraal Station van Hoorn, via de Wabenstraat naar de Copernicus en Oscar Romero.

"OSG-scholieren die met de bus uit Waterland komen moesten daardoor sinds begin dit schooljaar een stuk verder lopen en een spoorwegovergang passeren", aldus de school.

Volgens de OSG is het een experiment. "De oplossing geldt voor zeven busritten per dag: vier in de ochtend en drie in de middag. De dienstregeling wordt per 7 januari 2019 op deze manier aangepast en duurt een jaar. In die periode wordt de dienstregeling geëvalueerd en gekeken naar het vervolg."