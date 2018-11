HOOGWOUD - Wethouder Alex Kalthoff van de gemeente Opmeer heeft gisteravond een unieke informatiewand in tuincentrum De Boet in Hoogwoud geopend.

De informatiewand staat vol met toeristische trekpleisters in de regio Noord-Holland Noord. Aangezien De Boet jaarlijks een miljoen bezoekers trekt is dit "de perfecte plek" om toerisme in de regio te promoten. "De presentatiewand met alle highlights in Noord-Holland Noord past daarom goed in onze strategie", aldus Jeroen Kor van de organisatie Holland boven Amsterdam.

Eén van de taken van Holland boven Amsterdam is ervoor zorgen dat de regio toeristen trekt en deze laat terug komen. "Door het hoge aantal bezoekers van De Boet, dat hierdoor zelf al één van de grootste attracties is van Holland boven Amsterdam, hebben we een hoog bereik. Het in de wand bevestigde beeldscherm toont video's met activiteiten die we elk seizoen kunnen aanpassen met actuele evenementen", zegt Kor.

De gemeente Opmeer en Stichting Opmeer Gewoon Anders hebben dankzij financiële ondersteuning de wand tot stand gebracht. Wethouder Alex Kalthoff heeft de informatiewand gisteravond officieel geopend.