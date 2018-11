Bouw van schaatsbaan Ice-World in Hoorn start maandag

HOORN - De bouw van Ice-World op de Roode Steen in Hoorn gaat maandag van start. Jong en oud kunnen van 7 december tot 6 januari weer over het bevroren water glijden.

De ijsbaan is dit jaar zelfs nog groter dan voorgaande jaren: 12 bij 20 meter. De schaatsbaan is overdekt met een transparant dak, waardoor je het gevoel hebt dat je buiten schaatst. De regen en sneeuw kunnen hierdoor ook de pret niet meer bederven, terwijl dat eerder wel het geval was.

Op het ijs worden gekleurde cirkels getekend, waardoor het mogelijk is om curling te spelen. Iedere donderdag zal er een wedstrijd zijn.

Lees ook: Zwieren over het ijs: "Het is zo'n heerlijk gevoel"

Ook zal er iedere dag de mogelijkheid zijn voor schoolschaatsen. Op zaterdag is er een kinderdisco op het ijs. Live muziek zorgt voor extra gezelligheid. De kerstbom met 12.000 lampjes geeft een kerstgevoel wat voor extra sfeer zorgt.

Er is een ontheffing geregeld voor twaalf dagen. Er mogen dan allerlei drankjes en hapjes verkocht worden. Ook zal er ook schaatsenverhuur zijn voor iedereen die zelf geen schaatsen heeft.