Wijk aan Zeeërs protesteren tegen Tata met jarenoud strijdlied

WIJK AAN ZEE - Wijk aan Zeeërs protesteerden gisteravond met een jarenoud strijdlied tegen de aanhoudende grafietregens afkomstig van het Tata Steel-terrein.

Het lied werd begin jaren '90 geschreven door Luc Dördregter, toen inwoners van Wijk aan Zee zich met succes verzetten tegen installatie voor giftig slib op het strand. De groep bestond uit leden van WazMank en konden na afloop rekenen op een flink applaus uit de zaal. Bekijk het lied hier terug:

Ondertussen hielden zij ludieke borden omhoog, met teksten als: 'Smaak: van heavy metal moet je houden' en 'Buurman blaast stoom af, komt dat ook jouw oren uit?'.

Lees ook: Tijdlijn: incidenten bij Tata stapelen zich op

Teleurstelling

Het gros van de mensen dat bij de bewonersbijeenkomst in dorpshuis De Moriaan was gekomen, was teleurgesteld na de bijeenkomst: