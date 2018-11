Solar Voyager aangekomen op Antarctica

ZAANSTAD - ZUIDPOOL Het avontuur gaat nu echt beginnen! Edwin en Liesbeth ter Velde zijn, samen met hun duurzame 'Solar Voyager', goed aangekomen op Antarctica. De laatste 1200 kilometer naar de Zuidpool leggen ze af over sneeuw en ijs. "Er zitten veel scheuren en spleten in het ijs, dus het wordt spannend."

Het voertuig is gebouwd van gerecyled plastic en rijdt op zonnestroom. In het Mission Control Center op het Hembrugterrein in Zaandam volgen ze de reis op de voet. "Ik kan hier alles zien. Het weer, het energieverbruik, of de motor het goed doet", vertelt techneut Ruud de Vries.

Operator Henk-Jan Geel heeft ervaring met koude expedities. "Elke dag bel ik om 13.00 uur met Edwin voor de laatste stand van zaken. Ze gaan bijna rijden, de Voyager lijkt goed te werken."



24 uur per dag licht

Ondanks dat het zomer is op Antarctica, het is dus 24 uur per dag licht, zijn de weersomstandigheden momenteel extreem. "Er staat een heel harde, ijzige wind dus ze willen snel vertrekken." Het eerste deel van de route is spannend. "Het ijs zit vol scheuren, na 200 kilometer wordt het beter," vertelt Geel.



Route

Dit is de route die de Voyager aflegt:



Dochter Aukje ter Velde werkt mee aan de missie vanuit het Mission Control Center. "Ik ga ervan uit dat ze voor kerst weer terug zijn, maar bij een expeditie weet je nooit hoe het loopt. Uiterlijk 6 januari komen ze weer terug."

Met hun expeditie vragen Edwin en Liesbeth aandacht voor duurzaamheid. Klik hier voor meer informatie.