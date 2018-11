Brand op twee plekken tegelijk in Amsterdamse flat

AMSTERDAM - (AT5) In het Rivierenhuis aan de President Kennedylaan in Amsterdam-Zuid ontstond in de nacht van gisteren op vandaag rond 1.30 uur een brand op twee verschillende plekken. Door de rook die bij de brand vrijkwam, raakten twee mensen lichtgewond.

In de hal op de achtste verdieping van de flat woedde de brand in een centrale hal. "We hebben diverse woningen aangrenzend aan deze ruimte bekeken, ontruimd en hebben de brand geblust", laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een uur na de ontruiming konden de bewoners hun woningen weer in.

Garagebox

Op datzelfde moment kwam er ook rook uit een garagebox op de begane grond: een scooter stond daar in brand. Dat de twee branden op hetzelfde moment plaatsvonden, zorgde voor de nodige verbazing bij een omstander. "Volgens mij wordt de hele woning hier in de fik gestoken. Het is wel heel raar dat er tegelijkertijd ook op de achtste verdieping brand is. Ik heb er geen woorden voor, laat ik het zo zeggen."

De politie doet onderzoek naar de twee branden.