"Gezellig alternatief" voor kapotte straatverlichting in Alkmaar

ALKMAAR - Door tientallen defecte lantaarnpalen blijft het donker in in de Alkmaarse straat Vlietwaard. Het huis van Ellen staat pal voor zo'n kapotte lichtmast, maar de Alkmaarse heeft er iets op bedacht: kerstverlichting. "Ziet er gezellig uit, toch?"

Ze heeft gisteravond als alternatief een lichtsnoer over het hek gehangen. "Ik heb de kerstverlichting er maar bijgehaald, het was hier zo donker. Nu hebben we een beetje licht in de tuin, dat is toch wel een prettig idee. En daarbij is het ook handig voor mensen die langslopen, die zien nu nog enigszins waar ze hun voeten neerzetten", vertelde zij enthousiast aan Alkmaar Centraal.

Lees ook: Donker avondje is gekomen: straatverlichting stuk in Alkmaarse wijk Vlietwaard

De kerstverlichting is niet alleen handig voor het licht, want "nu hangt het alvast". "Dat scheelt in december weer wat sjouwwerk en gedoe", lacht Ellen. Meerdere buurtbewoners hebben haar voorbeeld opgevolgd, want inmiddels zijn er nu zo'n zeven tuinen versierd met kerstverlichting.

Elektriciteitskastje

Of de straatlantaarns inmiddels weer werken, is nog niet bekend. Sommige bewoners denken dat netbeheerder Liander een fout heeft gemaakt toen ze gisterochtend bezig waren met het elektriciteitskastje.