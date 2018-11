Man beroofd van duur horloge na slinkse 'voetbal-babbeltruc'

AMSTERDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van twee horlogedieven in Amsterdam. De mannen wisten met een geniepige truc ongemerkt een duur uurwerk van iemands arm te roven.

Dat vertelt politiewoordvoerder Esther Izaks in het opsporingsprogramma Bureau NH. De dief en zijn handlanger rijden op maandagavond 10 september op een scooter door de Jan Luijkenstraat in de hoofdstad, wanneer ze hun slachtoffer zien lopen.

Voetbaltruc

De mannen keren de scooter, waarna een van de twee een gesprek met hem aanknoopt over voetbal. "Dat gebeurt op een jolige manier met veel aanrakingen. De verdachte gaat dichtbij het slachtoffer staan en doet op een gegeven moment ook of hij een balletje met hem trapt. Op dat moment, waar het vooral gaat om afleiding, weet de man het horloge van de arm van het slachtoffer te halen", legt Izaks uit.

Lees ook: Straatvoetballer berooft toerist met voetbaltrucje

De diefstal staat net niet op beeld, maar de verdachten zelf wel. De horlogerover is een licht getinte man van 1.95 meter lang, met een stevig postuur en opgeschoren haar. De politie vermoedt dat hij tussen de 22 en 30 jaar oud is. Hij droeg die dag een parka met een bontkraag.

De bestuurder van de scooter is een stuk kleiner, had donker haar en is ook licht getint. Hij droeg een zwarte jas en donkere kleding. Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie.