Auto belandt in water, inzittenden vluchten Haarlem in

HAARLEM - Een auto met meerdere inzittenden is gisteravond in het water beland op de Bernadottelaan in Haarlem.

Dat gebeurde rond 23.15 uur ter hoogte van het Leonardo da Vinciplein. De wagen raakte van de weg en kwam via een paal in het water terecht. Volgens een getuige zouden er minimaal twee mensen uit de auto zijn gevlucht na het ongeluk. Deze zijn nog niet gevonden door de opgetrommelde politie. De auto wordt op een later moment uit het water gehaald. 💬 Whatsapp ons!

